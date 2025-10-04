Adıyaman'da Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Arif Uçar idaresindeki 44 ADN 082 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken, yolda dönüş yapmak isteyen İbrahim Ekinci yönetimindeki 02 AEN 682 plakalı motosikletle Yukarı Çöplü Köyü Deprem Konutları Yol Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen feci kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Ekinci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan Ekinci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN