Adıyaman'da Araç Parkı Kavgasında 5 Yaralı
Adıyaman'da araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ'ler de iki grup arasında araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar bir birine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Kavgada darp neticesi yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

