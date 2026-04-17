Gölbaşı'nda ev yangını korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın üst katında henüz kesin nedeni belirlenemeyen ancak elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara ve çevredeki yapılara sıçramasını engelledi. Yoğun çaba sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, dairede hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

