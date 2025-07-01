Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı

Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı
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Adıyaman Havalimanı yakınında çıkan anız yangını, çevredeki meyve bahçelerine sıçrayarak paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangının bahçelere sıçraması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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