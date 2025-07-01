Adıyaman'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı

Adıyaman'da meydana gelen anız yangının bahçelere sıçraması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Havalimanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü. - ADIYAMAN