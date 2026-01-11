Haberler

Ehliyetsiz ve alkolü sürücü ters şeride girerek kaza yaptı: 2 yaralı
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün ters şeride girerek geçirdiği kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Kömür Beldesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücünün ters şeride girerek kazaya neden olması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde plakası öğrenilemeyen motosikletle yolun karşı şeride geçen Metin Ç. (18), kontrolünü kaybederek motosikleti devirdi. Devrilerek sürüklenen motosiklet yol kenarında yürüyen 13 yaşındaki Hilal B.'ye çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Metin Ç. ile motosikletin çarptığı Hilal B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sürücü Metin Ç.'nin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

