Adıyaman'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı
Adıyaman'da, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi vücuduna aldığı kesici alet darbesi nedeniyle yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa