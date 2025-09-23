Adıyaman'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı

Haberler

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi vücuduna aldığı kesici alet darbesi nedeniyle yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

