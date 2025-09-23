Adıyaman'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi vücuduna aldığı kesici alet darbesi nedeniyle yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN