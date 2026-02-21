Haberler

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 gözaltı

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Olayda kesici aletlerin kullanıldığı iddia edilirken, herhangi bir ölüm veya yaralanma meydana gelmedi.

Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2564 Sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahısların kesici aletlerle birbirlerine saldırdığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu