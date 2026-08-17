Haberler

Akraba kavgası: 1 polis, 4 yaralı

Akraba kavgası: 1 polis, 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan kavgada 1’i polis 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i polis 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan İlkokulu yakınlarında akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine saldırılan şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru ile kavga eden 4 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a rakip oldu
Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç

Her şey 90'da değişti! Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi: Türkiye'nin en büyüğü hizmete açılacak

Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak
Komedyen Doğu Demirkol kutsal topraklarda: Umre ziyaretinden fotoğraflarını paylaştı

Ünlü komedyenin fotoğrafı da düştüğü not da çok konuşuldu
Emniyet'te terfi ve atamalar tamamlandı

Emniyette terfi ve atamalar tamamlandı
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

Düşman kardeşler! Yeni Parti'ye dedikleri kavgada söylenmez