İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı
Adıyaman merkezinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti ve kavgaya karıştığı belirlenen kişiler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, 10 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Osman Gazi İlkokulu yakınlarında iki aile arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Birbirlerine öldüresiye saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavgada 2 kişi sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kavgaya karıştığı belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
