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Adıyaman'da ağaç tepesine çıkan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Adıyaman'da ağaç tepesine çıkan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Adıyaman'da bir ağacın tepesine çıkan yavru kedi, aşağıya inemeyince çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları yavru kediyi kontrollü şekilde indirerek serbest bıraktı.

Adıyaman'da bir ağacın tepesine çıkarak inemeyen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Koşu Parkı içerisindeki bir ağacın tepesinde kendi seslerini duyan vatandaşlar kedinin aşağıya inemediğini fark etti. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye araç merdivenini ağaca uzatarak kediye ulaştı. İtfaiye eri tarafından kontrollü bir şekilde ağaçtan indirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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