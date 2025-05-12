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Adıyaman'da 86 Yaşındaki Adam Bahçede Asılı Bulundu

Adıyaman'da 86 Yaşındaki Adam Bahçede Asılı Bulundu
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Adıyaman'da 86 yaşındaki Hacı Yavuz, evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, 86 yaşındaki bir adam, evin bahçesinde asılı halde bulundu. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 20101 Sokak'ta ikamet eden Hacı Yavuz (86), evin bahçesinde asılı halde bulundu. Sabahın erken saatlerinde Hacı Yavuz'u fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Hacı Yavuz'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle bahçede kendisini astığı iddia edilen yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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