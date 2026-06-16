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Adıyaman'da bir haftada 67 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir haftada 67 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da polisin son bir haftadaki operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 177 bin 598 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 15 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 177 bin 598 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 9'u hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 67 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 177 bin 598 adet sentetik ecza hap ile 63,18 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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