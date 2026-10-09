Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan binadan çatırtı sesleri endişe yarattı

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Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve boşaltılan binadan gelen çatırtı sesleri vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman merkez Atatürk Caddesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binadan çatırtı sesleri gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Binanın bulunduğu kaldırımın gün boyunca binlerce vatandaş tarafından kullanılması tehlikeye ilişkin endişeleri artırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı