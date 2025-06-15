Adıyaman'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Adıyaman'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ali S. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ali S.'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ali S.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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