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Adıyaman'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangını vatandaşlar söndürdü

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Adıyaman'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangını vatandaşlar söndürdü
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Adıyaman'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürülen alevlerin ardından itfaiye panoda soğutma yaptı, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da 5 katlı binanın zemin katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı elektrik panosunda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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