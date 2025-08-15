Adıyaman'da 4 Farklı Bölgedeki Yangın Ağaçlara Zarar Verdi

Adıyaman'da 4 Farklı Bölgedeki Yangın Ağaçlara Zarar Verdi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangın, vatandaşların ihbarı sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Yukarı Sarhan Mahallesi Bedirse Mevkii'nde 4 farklı noktadaki bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren söndürme çalışmalarında, Besni İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangınları kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda ağaç zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
