Adıyaman'da 3. Kattan Düşen Kadın Yaralandı
Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde bir kadın dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Adıyaman'da dengesini kaybederek binanın 3. katından düşen vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi 2871 Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3. katında bulunan B.A. isimli kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan B.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa