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Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi

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Adıyaman'da 3. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesinde devam eden bir inşaatta işçi olarak çalışan Cengiz T., dengesini kaybederek 3.kattan beton zemine düştü. İşçinin inşaattan düştüğünü gören çevredekiler tarafından araç ile Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz T., durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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