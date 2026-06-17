Adıyaman'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak'ta bulunan 16 numaralı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Çiğdem Ç. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çiğdem Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı