Adıyaman'da 27 Yaşındaki Gençten 1 Haftadır Haber Alınamıyor

Adıyamanlı 27 yaşındaki gençten yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi'nde esnaflık yapan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem, yaklaşık 1 hafta önce akşam saatlerinde iş yerini kapatarak iş yerinden ayrıldı.

İş yerine ve evine geri dönmeyen Mahmut Gazi Çiğdem'e ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yakınları ve polis ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlanılan Mahmut Gazi Çiğdem'den 1 haftadır haber alınamıyor. Çiğdem'in yakınları, Mahmut Gazi Çiğdem'in nerede olduğunu bilenlerin yada görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN