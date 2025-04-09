Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa U. idaresindeki 27 AHU 968 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RKK 32 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer B., Ferit K., Sadık K., Serpil D., Serpil U. ve Ayşe U. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan toplam 8 yaralı, Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ise araçlar yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.