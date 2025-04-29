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Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışma anları kamerada: 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Balkar Beldesi'nde Kadir Orhan idaresindeki 43 UE 904 plakalı otomobil ile Eren Balaban idaresindeki 07 ETZ 64 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Şerif Güngörü, Ümmü Doğan, Gizem Şahbaz ve Muzaffer Çiçek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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