Adıyaman'da 16 Yaşındaki Medine Gözek Kayıp!

Adıyaman'da, 6 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Medine'nin acılı ailesi kızlarının bulunmasını istiyor.

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2323 Sokak'ta ikamet eden Selçuk ve Saadet Gözek çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Medine Gözek, 31 Ağustos tarihinde gece geç saatlerde evden çıktı. Ailesi evde uyuduğu esnada eline aldığı valizle evden ayrılan Medine Gözek'ten bir daha ailesi haber alamadı. Sabah uyandıklarında kızlarının evde olmadığını fark eden Gözek ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, mahallede bulunan komşularının da güvenlik kameralarını kontrol etti. Kamera kayıtlarında Medine'nin elindeki valizle evlerinin sokağında bir süre beklediği ve daha sonra ilerleyerek kameranın görüş açısından çıktığı görüldü. Kızlarından 6 gündür haber alamadıklarını söyleyen aile, kızlarının yerini bilen ya da duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Yetkililerden de yardım isteyen baba Selçuk Gözek, "Akşam işten eve geldiğimde ailece yemek yiyip çay içtik herhangi bir sorun yoktu. Kızım daha sonra odasına geçerek uyudu. Sabah kalktığımızda Medine'nin evde olmadığını fark ettik ve durumu polise bildirdik. Kayıp kızım için emniyet ve savcılığa defalarca gidip geldim. Ne yazık ki hiçbir sonuç yok. Kamera kayıtlarında kızımın valizle gecenin bir yarısı sokakta beklediğini gördük. Kızım sürekli evinde oturan annesi haricinde asla dışarıya çıkmayan ve telefon kullanmayan biriydi. Böyle bir olay nasıl yaşandı aklımız dahi almıyor. Kendisinden haber alamıyoruz. Allah rızası için bizlere yardım edin" dedi.

Anne Saadet Gözek ise Medine'nin hayatından endişe ettiğini ve Medine'yi çok özlediğini belirtti. - ADIYAMAN