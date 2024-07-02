Adıyaman'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kasten adam öldürme suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.T., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN