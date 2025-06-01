Adıyaman'da 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alına alınan ve karakolda işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliye'sinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN