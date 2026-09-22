Adıyaman-Çelikhan yolunda Palanlı mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgedeki yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı