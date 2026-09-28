Haberler

Adıyaman-Çelikhan karayolunda motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Çelikhan karayolunda motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Çelikhan karayolunda motosikletin devrilerek sürüklendiği kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında Habib Sivil yönetimindeki 02 AGT 527 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü Habib Sivil yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 92 sitede yayınlandı.
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Artvin'de evin altından 8 aydır su fışkırıyor! Kaynağı bulunamadı, kardeşler zemini 9 yerden deldi

Evin altından su fışkırıyor! 8 aydır nereden geldiği bulunamadı
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak