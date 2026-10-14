Adıyaman-Çelikhan kara yolunda iki kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Ormaniçi köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 AJ 759 plakalı kamyon ile 23 DE 280 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Yunus Seçilmiş ve Yusuf Uluçay yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yoldaki trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı