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Adıyaman Besni'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Adıyaman Besni'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 02 AEZ 815 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 02 AGC 922 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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