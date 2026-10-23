Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Besni'de motosiklet hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de motosiklet hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Harmanardı Köyü mevkiinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Harmanardı Köyü mevkiinde M.R.Y. idaresindeki 02 AEV 189 plakalı motosiklet ile M.C.K. idaresindeki 44 NU 745 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü M.R.Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti