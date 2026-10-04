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Adıyaman Besni'de 15 yıl 4 ay hapis cezası olan firari kovalamacayla yakalandı

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Adıyaman Besni'de 15 yıl 4 ay hapis cezası olan firari kovalamacayla yakalandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 ayrı dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 lira adli para cezası bulunan firari, kovalamaca sonucu yakalandı. Ağabeyinin kimliğini kullandığı belirlenen firari, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 4 ayrı kesinleşmiş dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 lira adli para cezası bulunan ve ağabeyinin kimliğini kullanan firari, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında T.A., isimli şahsın hakkında 4 ayrı kesinleşmiş dosyadan toplam 15 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 300 lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

T.A'nın 2 ayrı dosyadan "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada T.A'nın yakalanmamak amacıyla ağabeyi U.A'ya ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde ekiplerin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği şahıs kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrollerde şahsın gerçek kimliğinin T.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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