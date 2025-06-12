Adilcevaz'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Adilcevaz'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz ilçe merkezinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Kapucu yönetimindeki 65 ACL 638 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Nahit Nalçacı yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Aysel Nalçacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nahit Nalçacı ile Güner Marangoz yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Nihat Nalçaçı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan Samet Kapucu gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.