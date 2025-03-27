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Adilcevaz'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 5 Yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adilcevaz'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi hafif ticari aracın şarampole sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 15.00 saatlerinde Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. C.Ç., yönetimindeki 07 AGD 284 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ayni aileden sürücü C.Ç. ve yanında bulunan F.Ç., E.Ç., H.Ç. ve Ö.Ç. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - 3.Sayfa
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