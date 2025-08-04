Adapazarı'nda Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Adapazarı'nda Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yerleşim yerlerinin yanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evlerin yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muhtemel bir facianın önüne geçildiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Camili Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Muhtemel facianın önüne geçildiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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