Yasak dönüş kazayı getirdi, metrobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile metrobüsün çarpışması sonucu 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza, Farabi Caddesi'nde yasak dönüş yapan hafif ticari aracın metrobüse çarpmasıyla meydana geldi. Yaralılar hastanelere sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen E.B. yönetimindeki 54 B 1184 plakalı metrobüsle, ışıklı kavşakta yasak dönüş yapan E.K. idaresindeki 54 AGP 073 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada metrobüsteki 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
