Adapazarı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Adapazarı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 DZ 861 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıd.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Haberler.com
