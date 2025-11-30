Adapazarı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.
Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 DZ 861 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıd.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
