Adapazarı'nda Kaza: Genç Hayatını Kaybetti, Organları Bağışlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki genç, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gencin ailesi tarafından bağışlanan organları ise organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

25 Ağustos tarihinde Adapazarı-Kaynarca kara yolu Taşkısığı mevkiinde meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki 67 ABU 770 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi. Meydana gelen kazada sürücü B.A. ile yolcular B.H. ve Oğuzhan Hazar yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oğuzhan Hazar, 6 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hazar'ın organları ise ailesi tarafından bağışlanarak birçok hastaya umut oldu. Hastane işlemleri sonrasında evli ve iki çocuk babası olan Hazar'ın cenazesi Kaynarca ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hazar, mahalle mezarlığına defnedildi. - SAKARYA