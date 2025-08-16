Adapazarı'nda cadde ortasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adapazarı'nda cadde ortasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adapazarı'nda cadde ortasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Haber Videosu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Olay anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

CADDE BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERALARDA

O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu

AK Parti'ye geçen belediye başkanının ilk icraatı bu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.