Adapazarı'nda cadde ortasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

CADDE BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERALARDA

O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son buldu.