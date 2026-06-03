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D-650'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

D-650'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Karasu Caddesi üzerinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 AJA 401 plakalı Toyota marka otomobil ile 54 ABD 565 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Toyota marka otomobilin sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolunda yaşanan aksaklık araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Husus ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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