Haberler

Yapı malzemeleri firmasında asansör kazası: 6 yaralı

Yapı malzemeleri firmasında asansör kazası: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yapı malzemeleri firmasında asansörün düşmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yapı malzemeleri firmasında bulunan asansörün düşmesi neticesinde 6 kişi hafif yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki yapı malzemeleri firmasında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinde bulunan asansör düştü. Olay sırasında asansörde bulunan biri 17 yaşında olmak üzere toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı

Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile inanamadı
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor

Dünyaca ünlü efsane, Dünya Kupası biter bitmez futbolu bırakıyor
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı