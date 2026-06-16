Yapı malzemeleri firmasında asansör kazası: 6 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir yapı malzemeleri firmasında bulunan asansörün düşmesi neticesinde 6 kişi hafif yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki yapı malzemeleri firmasında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinde bulunan asansör düştü. Olay sırasında asansörde bulunan biri 17 yaşında olmak üzere toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı