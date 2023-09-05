Adana'ya şehit ateşi düştü

ADANA - Kuzey Irak'ta Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin acı haberi Adana'nın Kozan ilçesinde eşi Sevgi Sipahi'ye verildi.

Pençe Kilit Operasyonları bölgesinde şehit olan Sipahi'nin acı haberini eşi Sevgi Sipahi'ye Kozan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Aile ve sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri verdi. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri şehidin eşinin evine ve sokağına Türk Bayrağı astı. Çanaklı Mahallesi Bilim Sokakta bulunan şehidin eşi Sevgi Sipahi'nin yakınları şehidin eşini teselli etmeye çalışırken şehidin iki çocuğu olduğu öğrenildi.