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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 48 yaşındaki Musa Soyarslan evinde ölü bulundu. Soyarslan'ın boğazında kırık bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen kesik olduğu, kafasının ise direğe vurulduğu iddia edildi. Olayla ilgili kardeşi H.S. (35) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.S. eve geldiğinde ağabeyi Musa Soyarslan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede şahsın boğazında kırık bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen kesik bulunduğu, ayrıca kafasının direğe vurulduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde ağabeyini öldürmediğini, eve geldiğinde ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden şahsın 2015 yılında cezaevinden firar ederek eşini silahla vurduğu, daha sonra cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Şüpheli kardeşinin de cinsel istismar suçundan girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı