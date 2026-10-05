Haberler

Adana Sarıçam'da 3'üncü kattan düşen Özhan Ö. olayında 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam'da 3'üncü kattan düşen Özhan Ö. olayında 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Sarıçam'da 2 Ekim gecesi sevgilisinin evinde 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Özhan Ö. olayında gözaltına alınan S.K. ile eski eşi M.A.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde Özhan Ö.'nün camdan sarkarken dengesini kaybedip düştüğü öğrenildi; soruşturma sürüyor.

Adana'da sevgilisinin evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden Özhan Ö. olayında gözaltına alınan S.K. ile eski eşi M.A.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde Özhan Ö.'nün camdan sarktığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Olay, 2 Ekim gecesi Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nin (30) evine gitti. Bu sırada S.K.'nin eski eşi M.A.Ç. (33) kızını görmek için eve geldi. Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştığı sırada panikleyerek dengesini kaybedip 3'üncü kattan aşağı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde ise Özhan Ö.'nün camdan sarktığı sırada düştüğünü söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor