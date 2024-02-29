Adana polisi okullarda öğrencilerle akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adana'daki lise ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilere 'Akran zorbalığı' hakkında bilgilendirme semineri verdi.
Adana polisi okullarda öğrencilerle bir araya gelerek akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, lise ve ortaokulları ziyaret etti. Yapılan ziyaretler çerçevesinde 'Akran zorbalığı' hakkında öğrencilere bilgilendirme semineri verildi. - ADANA