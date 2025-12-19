Haberler

Otoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldı

Otoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bisiklet ile otoyolda şerit değiştiren bir kişinin kazaya sebebiyet verebilecek anları, araç içi kamerasıyla kaydedildi. Olay, bisikletli şahsın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulmasıyla sonuçlandı.

Adana'da bisiklet ile otoyolda şerit değiştiren bir kişinin kazaya sebebiyet verebilecek anları, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı otoban girişinde meydana geldi. Otoyolda bisikletiyle ilerleyen bir şahıs, şerit değiştirdiği sırada yola giren bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan bisikletli şahsın, emniyet şeridinde uzun süre yolculuk yaptığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı

Süper Lig devi Griezmann için gözü kararttı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi

Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
title