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Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka yandı ve 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Karanebili Mahallesi Karakışlı mevkiinde bir çam ağacına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangında ağacın yanındaki Hüseyin Özkan'a ait baraka yandı ve 3 koyun telef oldu. Yangını gören vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hüseyin Özkan İtfaiye Kozan Adana Hayvan Hakları Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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