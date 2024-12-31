Adana'nın Feke İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Feke ilçesi İslam Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Öğle saatlerine doğru Özer Karakülah'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını gören komşular, yetkililere haber verdi. Yangına müdahale etmeye başlayan komşulara, Feke Orman İşletme Müdürlüğü bağlı yangın söndürme ekipleri ve ASKİ ekipleri de destek verdi.

Yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. - ADANA