Adana Merkezli Operasyonlarda 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana Merkezli Operasyonlarda 825 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışında firar olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi, 30 şüpheli ise yakalandı. Ayrıca operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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