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Adana merkezli 11 ildeki operasyonda 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı

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Adana merkezli 11 ildeki operasyonda 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı
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Adana merkezli 11 ilde çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana merkezli 11 ilde çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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