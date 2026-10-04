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Adana Kozan'da yağışta otomobil sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı

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Adana Kozan'da yağışta otomobil sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağışta kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. Kazayı izlerken refüje çıkan başka bir sürücü, kazadan sorumlu tuttuğu eşine şiddet uyguladığı için polis merkezine götürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli yağışın kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, bir başka otomobil sürücüsü ise kazayı izlerken refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Adana-Kozan kara yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 BHZ 585 plakalı otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Otomobilde sıkışan E.I. ve H.A., CANKUR ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı izlerken refüje çıktı

Kazayı karşı şeritten gören 01 R 1452 plakalı otomobilin sürücüsü U.A. ise, bu sırada dikkatini kaybedip refüje çıktı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından U.A., kazadan sorumlu tuttuğu eşi ile tartışmaya başladı. Eşine şiddet uygulayan U.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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